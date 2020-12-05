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Çok sayıda uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandılar

Narkotik Masası Polisleri; “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 33 şüpheli yakalandı. 27’si tutuklandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.12.2020 11:56 ABONE OL
Çok sayıda uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer, Kağıthane, Beykoz, Şişli, Başakşehir, Eyüp ve Çekmeköy İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 394 gram Eroin maddesi, dokuz gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 1.44 gram Metamfetamin maddesi, 33.15 gram Esrar maddesi, üç ruhsatsız tabanca, 43 mermi, üç hassas terazi ve bir cam pipo ele geçirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandılar | Video

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Çok sayıda uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandılar
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