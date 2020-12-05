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Eş katili kadının akıl sağlığı araştırılacak

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BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Eş katili kadının akıl sağlığı araştırılacak
İstanbul Zeytinburnu'nda birlikte yaşadığı Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Afganistanlı Fazilet Azimi, "Eşimin bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim. Olay anını hiç hatırlamıyorum. Komşuma inerek, ambulansı çağır dediğimde yaralıydı. Öldüğünü haberlerden öğrendim. Eşimin başında 1.5 saat beklemedim" diye konuştu. Mahkeme, tutuklu Azimi'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasına hükmetti. Azimi'ye ağır müebbet istendi.
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Eş katili kadının akıl sağlığı araştırılacak
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