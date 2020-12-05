Son dakika: Vahşet! Ankara'da öldürülen Yasemin Aydın'ın cansız bedeni Sakarya'da bulundu

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A., barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldürüp, kaçtı. Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara Polisi, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. İstanbul Polisi'ne bilgi verdi. İstanbul Polisi de bugün Fatih A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın'ın cesedini, aracının bagajında taşıdığını ve TEM Otoyolu'nun kenarına attığını söyledi.