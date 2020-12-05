Uyuşturucu parası isteyen oğlunu vurdu

Gaziantep'te baba-oğlu arasında para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Şahinbey ilçesinin Türkmenler mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan B. ve oğlu Mahir B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre uyuşturucu kullanan Mahir B. babasından para isteyip olumuz yanıt alınca babasına saldırdı. Oğlunun saldırması üzerine 5 çocuk babası Ramazan B. evde bulunan pompalı tüfekle oğluna bir el ateş etti. Kolundan yaralanan Mahir B. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken eve gelen polis Ramazan B'yi gözaltına aldı.

İnşaatlarda amelelik yapan babanın polise verdiği ifadede oğlunun arkadaşlarından alışıp bir süredir uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu satın alacak para bulamayınca evde ailesine saldırdığını belirterek, "Oğlumu bu illete alıştırdılar, ne yapacağımızı şaşırdık. Sık sık annesinden veya kardeşlerinden zorla para almaya çalışıyor. Allah kimseye böyle bir dert vermesin" dediği öğrenildi.