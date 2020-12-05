Yoğunluk arttı! Sosyal tesisler test merkezi oldu

Gaziantep'te korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle hastanalerdeki test kuyruklarını ortadan kaldırmak için belediyelerin sosyal tesisleri kovid-19 test kabul merkezine dönüştürüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, vaka ve şikayetlerde yaşanan artış nedeniyle testlerin yapıldığı hastanelerde yığılmaların meydana gelmesi üzerinde hem pozitif olan bireyin diğer insanlara virüs bulaştırmasını önlemek hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hastanelerin dışında da test için numune alımına başlandığını duyurdu. Vali Gül, "Şahinbey Belediyesi Kurbanbaba sosyal tesisi ile Şehitkamil Belediyesi Merveşehir sosyal tesisinde test alım ekipleri oluşturuldu. Aile hekimleri tarafından muayene edilen hastalar, hastanelere yönlendirilmeden mahallelerde test alınmaya başlandı. Bu yöntemle toplu taşıma ve hastane yükünün azalacağını bekliyoruz" dedi.

Gaziantep'te daha önce se oğun bakımdaki hastalar için hayati önemi bulunan immün plazma bağışı için de Kızılay ve hastaneler dışında bağış alınmaya başlanmıştı. Şehitkamil Belediyesine ait sosyal tesislerden biri plazma bağışı için düzenlenmiş, belediyenin diğer sosyal tesisleri de filyasyon ekiplerinin kullanımına tahsis edilmişti.