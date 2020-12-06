2'nci kattan düşmüştü:Azra bebekten acı haber geldi!

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Azra Karaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALANMIŞTI

Söğütlü ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Pınar Karaz evi havalandırmak için pencereleri açıp temizlik yaparken, 12 yaşındaki ağabeyinin yanında olan Azra, ağabeyinin oyuna dalmasıyla ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı. Azra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Azra'ya ilk müdahalede bulundu. Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azra hayatını kaybetti. Azra'nın ölümü Recep ve Pınar Karaz çiftini yasa boğdu. Pınar Karaz sosyal medya hesabından, 'Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça' paylaşımında bulundu.



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