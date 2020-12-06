Aralık ayında, İzmit Körfez’inde Flamingolar ile görsel şölen

Kocaeli İzmit Körfezi, son yıllarda yapılan temizleme çalışmaları ve kurulan arıtma tesisleri sayesinde hem çevreye yaydığı kötü kokudan kurtuldu. Hem de içerisinde barındırdığı canlı türü arttı.
Temizlenen körfezde balık popülâsyonunun artması ile birlikte, bu alan göçmen kuşlarında en uğrak noktası haline geldi. Her yıl Kasım ayı ortası ile en geç sonunda bölgeden ayrılan göçmen kuşlar, bu yıl Aralık ayının gelmesine rağmen hala bölgede kalması ise herkesi şaşırttı.
"GAYET NORMAL BİR DURUM"
Konu ile ilgili bazı uzmanlar iklim değişikliği faktörlerini öne sürse de, bölgede daha önce araştırmalarda bulunan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, kuşların hala bölgede bulunmasının normal bir durum olduğunu belirterek, "İzmit Körfez Sulak Alanı'nda, geçmiş yıllarda inceleme ve araştırma çalışmalarımız oldu. Bölgede 102 farklı kuş türü tespit ettik. Aslında kuşların, Aralık ayı gelmesine rağmen hala bölgeden ayrılamaması gayet normal bir durumdur. Flamingolar, ördekler gibi farklı türlerin sabit olarak uyguladığı bir göç program yok. Bazı araştırmacılar bunun küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını ileri sürse de, aslında bununla da bir ilgisi yok. Tabii ki iklimsel parametrelerde değişiklikler var. Ama bu kuşların göç etmesine etki edecek kadar büyük bir boyutta değil." dedi.
"EKMEK ELDEN SU GÖLDEN"
Geçmiş yıllarda da benzer olayların görüldüğünü ifade eden Uzun, "Mesela bazı açıklamalar yapılır. 'son 30 yılın en kurak dönemi', 'son 40 yılın en soğuk kışı' denir. Bu neyi gösterir? Bu yaşanılan olayların ilk defa olmadığı ve günümüzdeki iklim değişikliklerin daha önce de yaşandığını gösterir. İklim değişikliği yok demiyorum. İklimsel parametrelerde değişiklikler var. Ama kuşların henüz göç etmemesi bunun bir işareti değildir. Bu kuşların, İzmit Körfez'inde bazı yıllarda Ocak ayı sonuna kadar hatta Şubata kadar kaldığı görülmüştür. Bu kuşlar gruplar halinde göç eder. Göç etme sebeplerinin en büyük nedeni ise beslenmek için rekabetten kaçınmaktır. Kendilerini soğuktan korunacak uygun bir ortam bulurlar ise orada kalıp yumurtlayabilirler bile, muhtemelen bölgede hala kalan flamingolar 20 veya 30 taneden oluşan bir guruptur. Başka bir gurup gelmediği sürece, bölgede besin bulduğu ve bunun için rekabet etmediği sürece o bölgede kalabilirler. Yani bir anlamda ekmek elden su gölden misali rahat bir şekilde yaşarken, göç etmeyi erteleyebilirler, hatta dediğim gibi uygun bir ortam bulurda kalıp yumurtlayabilirlerde." şeklinde konuştu.