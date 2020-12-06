Aralık ayında, İzmit Körfez’inde Flamingolar ile görsel şölen

"EKMEK ELDEN SU GÖLDEN"

Geçmiş yıllarda da benzer olayların görüldüğünü ifade eden Uzun, "Mesela bazı açıklamalar yapılır. 'son 30 yılın en kurak dönemi', 'son 40 yılın en soğuk kışı' denir. Bu neyi gösterir? Bu yaşanılan olayların ilk defa olmadığı ve günümüzdeki iklim değişikliklerin daha önce de yaşandığını gösterir. İklim değişikliği yok demiyorum. İklimsel parametrelerde değişiklikler var. Ama kuşların henüz göç etmemesi bunun bir işareti değildir. Bu kuşların, İzmit Körfez'inde bazı yıllarda Ocak ayı sonuna kadar hatta Şubata kadar kaldığı görülmüştür. Bu kuşlar gruplar halinde göç eder. Göç etme sebeplerinin en büyük nedeni ise beslenmek için rekabetten kaçınmaktır. Kendilerini soğuktan korunacak uygun bir ortam bulurlar ise orada kalıp yumurtlayabilirler bile, muhtemelen bölgede hala kalan flamingolar 20 veya 30 taneden oluşan bir guruptur. Başka bir gurup gelmediği sürece, bölgede besin bulduğu ve bunun için rekabet etmediği sürece o bölgede kalabilirler. Yani bir anlamda ekmek elden su gölden misali rahat bir şekilde yaşarken, göç etmeyi erteleyebilirler, hatta dediğim gibi uygun bir ortam bulurda kalıp yumurtlayabilirlerde." şeklinde konuştu.