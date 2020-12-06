Engelli rekortmen, Everest dağına tırmanacak

17 Ağustos 1999 deprem felaketinde, depremin merkez üssü olan Kocaeli Gölcük ilçesinde enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak (45), 2 bacağını kaybetti. Ancak o bir köşesine çekilmek yerine hayata spor ile sımsıkı sarıldı.

Yüzme, dalış, rüzgâr sörfü ve tenis gibi birçok spor ile uğraşarak hayata yeniden tutundu. İlk önce dalış konusunda kendisini geliştirdi. Aldığı eğitim ve sertifikalar ile Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni oldu. Ancak bununla da yetinmedi. Günlerce çalışarak Dünya Serbest Dalış Rekorunu kırdı. Kendine yeni hedefler belirleyen Koçak, şu sıralar Everest Dağ'ına tırmanmak için çalışmalara başladı.

İLK TIRMANIŞIMI KLOZETE YAPTIM

Dünya Serbest Dalış rekorunu kıran ve Trabzon´da terör saldırısında şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına ithaf eden Koçak, "Aslında ben insanın azmettikten sonra neler başarabileceğini herkese göstermek istiyorum. Benim bu konuda başlattığım mücadele, depremde tedavim bittikten hemen sonra yataktan çıkmam ile başladı. Evde oturmak yerine neler yapabilirimi düşündüm ve hayata geçirdim. Benim yaptığım bir benzetme var. Ben ilk tırmanışımı evde klozete yaptım derim. Aslında ilk zamanlarda o klozet benim için Everest Dağıydı. Şimdi gerçekte dünyanın en yüksek noktası, zirvesi olan Everest'e tırmanmayı hedefliyorum. İnsan istedikten sonra neler yapabilir, hiçbir şeyi onu istediğinden alıkoyamayacağını göstermek istiyorum. Aslında bu topraklarda yaşayan insanların azmini tüm dünyaya göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.