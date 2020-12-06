6 Aralık Bugün fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

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6 Aralık Bugün mı? genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Fırınlar ve marketler ile ilgili Bakanlığı kroonavirüs genelgesinde yer alan düzenlemeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 56 saat sürecek dün akşamdan itibaren başladı ve marketler ile mı sorusu, buralardan alışveriş yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün fırınlar açık mı, fırına gitmek serbest mi? Bu başlık altında, market ve fırınlar açık mı sorusunun yanıtı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 08:25 Son Güncelleme: 6.12.2020 08:26 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

mı sorusu, hafta sonu sürecinin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bakanlığı koronavirüs genelgesi içerisinde, açık olacak işletmeler, sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak işletmeler ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, bugün fırınlar açık mı, fırına gitmek serbest mi? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbirlere göre sokağa çıkma yasağı süresince fırınların açık olup olmadığı hakkında bilgiler...

FIRINLAR AÇIK MI? FIRINA GİTMEK SERBEST Mİ?


2 günü aşkın sokağa çıkma kısıtlaması süresinde vatandaşlar fırından ekmek alabilecekler. Yani kısıtlama süresinde fırınlar açık olacaklar. İçişleri Bakanlığı son genelgede fırınlarla ilgili durumu da paylaşmıştı. İşte genelgede yer alan ilgili madde:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

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6 Aralık Bugün fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?
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