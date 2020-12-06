6 Aralık Bugün fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Fırınlar açık mı sorusu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi içerisinde, açık olacak işletmeler, sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak işletmeler ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, bugün fırınlar açık mı, fırına gitmek serbest mi? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbirlere göre sokağa çıkma yasağı süresince fırınların açık olup olmadığı hakkında bilgiler...

FIRINLAR AÇIK MI? FIRINA GİTMEK SERBEST Mİ?



2 günü aşkın sokağa çıkma kısıtlaması süresinde vatandaşlar fırından ekmek alabilecekler. Yani kısıtlama süresinde fırınlar açık olacaklar. İçişleri Bakanlığı son genelgede fırınlarla ilgili durumu da paylaşmıştı. İşte genelgede yer alan ilgili madde: