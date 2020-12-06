Koyun bakarak yetimleri sevindiren Hasan Amca vefat etti

Malatya'da yaşayan ve koyun bakarak 13 yıldır Filistinli yetimlere yardım eden 81 yaşındaki Hasan Örnek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıla kadar kalbi delik yaşayan Örnek, geçen yıl gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrenmişti. Tıp dünyasında ender rastlanan bir şekilde 80 yıl boyunca kalbi delik yaşayan Hasan Örnek, Malatya'daki köyünde geçimini sağladığı iki koyundan Filistinli yetim çocukların 13 yıldan beri bakımını üstlenmişti.

Geçen yıl nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede başarılı bir operasyon sonucu sağlığına yeniden kavuşan Hasan Örnek'in durumu tıp dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Aynı hastalığa yakalanan kişiler 10-20'li yaşlara kadar yaşamını sürdürebiliyordu. Ameliyatın ardından ilk istek olarak İHH aracılığıyla bakımını üstlendiği Filistin'deki yetim Mahmut'la görüşmek isteyen Hasan Örnek, videokonferans aracılığıyla isteğini gerçekleştirmişti. Hasan Örnek önceki gün memleketinde son nefesini verdi.