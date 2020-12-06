Şeb-i Arus bu yıl seyircisiz

Vatandaşlar programları televizyondan naklen izleyebilecek. 2016'dan itibaren Mevlana'nın eserlerindeki bir temel kavram etrafında geliştirilen temalı törenlerde sırasıyla, Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa Vakti vurguları öne çıkarılmış, Mevlana'nın eserlerinde bu kavramları içeren düşüncelerine ve sözlerine yer verilmişti. Bu yıl yine Mevlana'nın eserlerinde özellikli yeri olan "İhsan" kavramı odaklı bir çalışma ile anma törenlerinin teması "İhsan Vakti" olarak belirlendi. Dünyada yaygın haldeki Kovid-19 salgını nedeniyle törenler sadece 7 Aralık ve 17 Aralık günleri yapılacak.Daha önce yapılan açıklamada Mevlevi Ayin-i Şerif'inin icra edileceği Mevlâna Kültür Merkezi'ne, salon kapasitesinin beşte biri oranında seyirci alınacağı belirtilmişti. Ancak Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arus) Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacağı duyuruldu. Geçen yıl 4 gün süren ve 40 bin kişinin katıldığı törenler, bu yıl 2 gün sürecek. 7-17 Aralık tarihlerinde seyircisiz gerçekleşecek olan anma törenleri televizyonlardan naklen yayınlanacak.