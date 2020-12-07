Amazon’daki dev yaratıkların 12 bin 600 yıllık resimleri bulundu

Kolombıya'da, Amazon yağmur ormanlarının kuzey ucunda yer alan bir uçurumun yüzünde yer alan üç kaya sığınağında, 12.600 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen binlerce resim bulundu. Resimlerde, bölgenin en eski sakinlerinin dev Buz Devri yaratıklarının yanında yaşayan görüntülerinin tasvir edildiği kaydedildi. Resimlerde, filin tarih öncesi bir akrabası olan mastodon, dev tembel hayvanlar ve Buz Devri atları gibi şimdi soyu tükenmiş hayvanlar var. Exeter Üniversitesi'nden Joseacute Iriarte, "Resimler, insanların avladıkları devasa, artık nesli tükenmiş hayvanlar arasında nasıl yaşamış olabileceklerini gösteriyor" dedi.