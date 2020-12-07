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'de taş ocağında göçük: 2 ölü

İstanbul 'deki taş ocağında meydana gelen göçükten acı haber geldi... Son dakika haberine göre göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 10:34 Son Güncelleme: 7.12.2020 10:58 ABONE OL
Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü

Arnavutköy'de bulunan taş ocağında saat 09.50 sıralarında göçük meydana geldi. Burada çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altında kalan Sabit Deniz, kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Sabit Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, çalışmalarının devamında göçük altında kalan Nuri Deniz'in ise cansız bedenine ulaştı. İşçinin cenazesi ambulansa konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü
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