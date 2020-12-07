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Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi

Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadını, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir çorap dolusu 150 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. 70 yaşındaki Saliha Demiroğlu'nu arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "FETÖ operasyonu olacak. Evinize böcek koymuşlar. Altınlarınızı saymamız gerekiyor. Yoksa çocuklarınızı tutuklayacağız" dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, bir çorabın içine doldurduğu altınlarını eve gelen sahte polise teslim etti. Piyasa değeri 150 bin lira olan altınlarının gittiğini söyleyen Demiroğlu "Allah'tan bulsunlar ben hakkımı helal etmiyorum. Şikâyetçiyim" dedi. İHA
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Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi
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