Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Karabük Bartın Karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Safranbolu'ya bağlı Akkışla köyüne gitmekte olan Ramazan Ünal'ın kullandığı 34 RUV 56 plakalı özel araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.
ARAÇ TAKLA ATTI
Araç takla atarken sürücünün yanında bulunan Şevket Cemal araçtan fırladı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri hemen emniyet güçleri ve 112 ye haber verdi. Yardıma gelen sürücüler sürücü Ramazan Ünal'ı ters dönen araçtan çıkarttı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Olay yerine gelen 112 ekipleri yola fırlayan Şevket Cemal'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü Ramazan Ünal ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ünal'ın hayati tehlikesin bulunduğu öğrenildi.