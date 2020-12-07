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‘Karımı kandırıp kardeşinle evlendirdin’ cinayeti

’da ’in cezaevindeyken boşandığı eşi, arkadaşı ’nın kardeşiyle evlendi. Tahliye olan Erez, Sarı’ya kurşun yağdırdı

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
‘Karımı kandırıp kardeşinle evlendirdin’ cinayeti
Kütahya Altıntaş'ta yaşayan Onur Erez, işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Bir süre sonra kendisine dava açıp boşanan eşi ise Erez'in mahalleden arkadaşı olan Hasan Hüseyin Sarı'nın (24) kardeşi ile evlendi. Cezaevinden tahliye olup mahalleye dönen Erez, önceki gün arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, Onur Erez, "Cezaevindeyken karımı kandırıp benden boşandırdınız, sonra kardeşinle evlendirdiniz.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun hesabını vereceksiniz" diyerek küfür etmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Erez, Sarı'ya 3 el ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sarı, kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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‘Karımı kandırıp kardeşinle evlendirdin’ cinayeti
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