SON DAKİKA: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri – İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika detayları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarında son dönemde yaşanan artışlar tedbir ve yasakları beraberinde getirdi. Bu bağlamda Türkiye'de hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta içi ise yasak belirli saat aralıklarını kapsıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, saatleri neler? İşte sokağa çıkma yasağı genelge detayları son dakika haberi…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2020

İlk olarak 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya devam ediyor. Hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta içi ise belirli saatler aralıklarında uygulanıyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

4 Aralık Cuma günü başlayan kısıtlama hafta sonu tüm günü kapsayacak şekilde uygulandı. Hafta içi ise belirtilen saatler dışında yine kısıtlama bulunuyor. Peki; sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

İşte detaylar;