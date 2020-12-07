Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir? Güneş tutulması ne zaman olacak, ne kadar sürecek?

2020'nin tek tam güneş tutulması 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu olağanüstü göksel olay, ay güneşin önüne kayarak güneşi bloke ettiğinde ve önünde geçici karanlık yarattığında gerçekleşecek. Tutulma, Şili ve Arjantin'in belirli bölgelerindeki insanlar, hava açıksa tam tutulmaya şahsen şahit olabilecekler. Pasifik ve Atlantik okyanuslarının bazı kısımlarında iyi yerleştirilmiş tekneler veya gemiler de tam tutulmayı görme şansına sahip olabilir.

Bu ay tutulmayı yakalamak biraz zor olabilir. San Francisco'daki Exploratorium genellikle canlı yayın ile ay ve güneş tutulmalarını yayınlıyor, ancak bu yılki güneş tutulmasını canlı yayınlayamayacak. Bilim müzesi, "Bu koronavirüs salgını sırasında personelimizi, meslektaşlarımızı ve topluluklarımızı güvende tutmak için Exploratorium, planlandığı gibi 14 Aralık 2020 güneş tutulmasını kapsayacak şekilde Şili'ye bir ekip göndermeyecek" dedi.

Saat ve Tarih hala 14 Aralık'ta bir canlı yayın sağlamayı umuyor, ancak pandemi nedeniyle henüz belirli bir bilgi yok