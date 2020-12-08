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Ayasofya’da iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

’nin ana kubbesinde resterasyon çalışmları nedeniyle 7 yıldır bulunan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan iskelenin altında bulunan alana halı serildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:56 ABONE OL
Ayasofya’da iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

İstanbul'da 86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırılmıştı.

Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. İskelenin kaldırılıp halının serilmesiyle caminin iç görüntüsünün temizlendiği hemde cemaatin namaz kılması için yerin açıldığı ve hatların ve levhalarında ortaya çıktığı kaydedildi.

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Ayasofya’da iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi
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