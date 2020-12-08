Ayasofya’da iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

İstanbul'da 86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırılmıştı.

Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. İskelenin kaldırılıp halının serilmesiyle caminin iç görüntüsünün temizlendiği hemde cemaatin namaz kılması için yerin açıldığı ve hatların ve levhalarında ortaya çıktığı kaydedildi.