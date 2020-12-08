Bitlis’te PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gizlenmiş vaziyette EYP ve yaşam malzemesi bilgisi alınmasının ardından operasyon başlatıldı.

Konu ile ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak ve Doğruyol köyleri kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmış, 08.12.2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-02 ve Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2020-162" operasyonları başlatıldı. Operasyon kapsamında; Sarıkonak ve Doğruyol Köyü kırsalında daha önceden kullanılmış mevziye tuzaklanmış, toprağa gömülü vaziyette: 1 adet basma tip ateşleme anahtarlı (5 kg lık plastik bidon içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş) EYP, 10 adet kalem pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."