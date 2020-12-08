İznik’te çekilme devam ediyor

Bursa'nın önemli su kaynaklarından biri olan ve yüzlerce balıkçının da geçim kaynağı olan İznik Gölü'ndeki suların çekilmesi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan çekilme 30 metreyi buldu. Bir zamanlar feribotun yanaştığı iskele ortaya çıkarken, yol kenarlarında oluşan bataklıklar ise insanları ürkütüyor.

GÖL BESLENEMİYOR

Göldeki çekilme hakkında bilgi veren İznik Gölü Derneği Başkanı Semih Öz, "Gölümüzün beslenmesini sağlayan en büyük kaynaklar yer altı suları ve yağışlardır. Son birkaç yıla baktığımızda İznik'te Derbent, Aydınlar, Orhangazi'de Çakırlı ve Yenişehir'in birkaç mahallesinde irili ufaklı olmak üzere sulama göletleri yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Söz konusu mahallelerimizde yapılan bu göletlerin çiftçimize sağladığı katkı büyüktür, önemlidir ama gölümüzün beslenmesini de engellediği aşikardır. Tarımsal sulama haricinde sanayi alanında da gölümüzün suyu kullanılmaktadır. Orhangazi'de bulunan bir fabrika ve Gemlik Serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikaların bazılarının da gölümüzün suyunu çektiğini biliyoruz." dedi.