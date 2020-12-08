Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 2. sınıf öğrencisi Cuma Koyunbakan tüm sağlık çalışanlarına, minnet ve teşekkür içeren bir mektup yazdı.

Koyunbakan mektubunda sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek "Sevgili sağlık çalışanları, sizlere minnettarız. Size teşekkür borçluyuz. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ama biliyoruz ki, bu da geçecek. Sizleri çok yorduk. Bizleri affedin. Bütün sağlık çalışanları için dua edeceğim. Ayrıca bizler de okulumuza düzgün gidemiyoruz. Çok özlüyoruz. İnşallah bu virüs biter çabucak. Bizler okulumuza, öğretmenlerimize kavuşuruz. Sizler de ailenize, sevdiklerinize kavuşursunuz. Sizleri çooook seviyoruz. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. Biraz daha dayanın lütfen. Dezenfaktansız dışarı çıkmıyorum, maskesiz dışarı çıkmıyorum. Size sözüm olsun" dedi.

EVİNDE ZİYARET ETTİLER

Mektup karşısında duyğulanan İl Sağlık Müdürlüğü de minik öğrenciye kişisel koruyucu ekipmanlardan ve küçük hediyelerden oluşan bir koli ile cevabi mektup hazırladı.

Küçük Cuma’nın sağlık çalışanlarına mektubu duygulandırdı

Mektup ve küçük hediyeler Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Melahat Erdemir tarafından ilkokul öğrencisi Cuma Koyunbakan'a evinde teslim edildi.

Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada: "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan sağlık çalışanlarını, sevgisi ve sıcacık kalbi ile ısıtan ve alınan tedbirleri titizlikle uygulayan minik yürek Cuma Koyunbakan'ın duyarlılığının herkese örnek olmasını diliyoruz" dedi.