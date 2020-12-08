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KAR UYARISI | O illerde yaşayanlar dikkat! 'den ile ilgili uyarı geldi...

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yurt genelinde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Bugün iki ilimizde görülen kar yağışları, önümüzdeki günlerde pek çok illerde görülecek. Peki, hangi illerimizde sağanak ve görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:19 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:43 ABONE OL
SON DAKİKA KAR UYARISI | O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili uyarı geldi...

Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda, pek çok ilimizde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Bugün başlayacak olan kar yağışı yarın itibariyle pek çok ilimizde etkisini gösterecek. Peki, kar yağışı hangi illerimizde görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 ARALIK SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERİMİZDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

8 ARALIK SALI HAVA DURUMU RAPORU

9 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

10 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

11 ARALIK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

12 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA KAR UYARISI | O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili uyarı geldi...
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