Sahte oto parçacılara operasyon: 8 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, Facebook'ta sahte hesap açarak sözde oto yedek parça satışı yaptıkları ve vatandaşlara verdikleri hesap numaralarıyla oto yedek parçası ücreti adı altında para talep ederek dolandırıcılık yapıldığına yönelik ihbar aldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, şüphelilerin 41 ilden toplam 82 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 24 adet cep telefonu, sim kartlar, banka ve kredi kartları ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.