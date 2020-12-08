Samsun'da 'adam kaçırma' şüphelisi 4 kardeş tutuklandı

Olay, 6 Aralık'ta Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul?da giyim üzerine bir mağazada yetkili olan M.A., nişanlısı N.N.C.'nin Samsun'daki evine geldi. Daha önceden aralarında iş ortaklığı bulunan aralarında 1'i FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç polisin yer aldığı 4 kardeş, İstanbul'dan Samsun'a gelerek kendilerini polis olarak tanıttığı M.A.'yı nişanlısının evinden alıp, zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi.



OTOMOBİL BULUNDU, KURTARILDI

İhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde tespit ettikleri aracı durdurarak M.A.'yı kurtardı. Şüpheli Sedat A., Fatih A., Faruk A. ve Sinan A., kardeşler de gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmeyerek M.A.'nın araca kendi rızasıyla bindiğini söyledikleri öğrenildi.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.