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sonuçları açıklandı! ile sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri üzerinden kupon doldurarak oynanan ve şanslı numaraları MP TV canlı yayınıyla belli olan MPİ sonuçları, bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) canlı çekilişle belli oldu. (MPİ) ile işbirliğinde bugün yapılacak canlı çekilişe dahil olan ve 86 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler 7 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Kazandıran numaralarla 7 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile sayfasına bu başlık altından erişerek şanslı numaralarla sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 07:23 Son Güncelleme: 8.12.2020 07:24 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 7 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belli olan MPİ Sayısal Loto sonuçları 7 Aralık 2020 Pazartesi (bugün) canlı çekilişle belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin ederek 86 Milyon Türk Lirası'nı geçen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla 7 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. 7 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranına buradan erişerek şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (7 ARALIK 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı çekilişiyle 7 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla Sayısal Loto bilet sorgulama detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 21 - 58 - 74 - 57 - 39 - 81 - 63 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA 7 ARALIK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 7 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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