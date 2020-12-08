Seyahat yasağı son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkılır mı? Kısıtlamalarda seyahat edilir mi?

Seyahat yasağı son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamına göre; il dışına çıkma yasağı, belirtilen şartları sağlayan kişiler için muaf sayılacak. Bilindiği üzere; hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması olduğu için bu bağlamda seyahat izin belgesinin alınması gerekiyor. Peki; seyahat yasağı var mı, özel araçla il dışına çıkılır mı? İşte şehirler arası seyahat yasağı son dakika haberi…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KOŞULLARI!

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi: "Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir.