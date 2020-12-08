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E devlet ile nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte nasıl alınır sorusunun yanıtı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu günler çeşitli nedenlerden dolayı çıkmak isteyen vatandaşların İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Bakanlık tarafından seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki ? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:23 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:23 ABONE OL
E devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını sebebiyle seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler epey araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günler il dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Bakanlık, seyahat izin belgesi için gerekli olan şartları açıklarken başvuru işlemlerinin yapılacağı yerleri de duyurdu. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

İşte adım adım seyahat izin belgesi alma işlemleri…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

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E devlet ile Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
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