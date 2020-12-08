Son dakika haberi: İstanbul'da iğrenç olay! Yurttan kaçan küçük kıza cinsel istismar!

İSTANBUL'DAKİ İĞRENÇ OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ:



İstanbul Arnavutköy'de ablası ile birlikte yurttan kaçan 14 yaşındaki küçük kızın başına mide bulandıran bir olay geldi. Ablası ile gittiği bir mekanda kafe sahibinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın şikayeti ardından durum mahkemeye taşındı. Şüphelinin 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ABLASIYLA YURTTAN KAÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şu şekilde anlatıldı: Olay geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de meydana geldi. İddianamede mağdur kızın Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesine yer verildi. Mağdur kız ifadesinde, ablası ile birlikte yurttan kaçtığını, İbrahim isimli bir şahsın kafesine gittiklerini burada ablasının Serkan isimli arkadaşının olduğunu ileri sürdü.

KAFE SAHİBİ İSTİSMAR ETTİ

Kafede oturdukları sırada ablası ile Serkan'ın dışarı çıktıklarını, burada bulunan ve kafenin sahibi olan İbrahim'in kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini ifade etti. Bu sırada küçük kızı taciz etmeye başladı. Cinsel istismarın dakikalarca sürdüğünü kaydeden mağdur kız, ablası ile Serkan'ın yanlarına gelip gittiklerini ifade etti.

KÜÇÜK KIZ: "KALACAK YERİN VAR MI?" DEDİ, DELİ GİBİ DAVRANDI

Şüpheli İbrahim'in kendisine 'Kalacak yerin var mı? İstersen gel yanımda kal' şeklinde söylemde bulunduğunu, bu soruya karşılık kendisinin de 'hayır' cevabını verdiğini anlattı. İbrahim'in yine de ısrarına devam ederek alkol alma teklifinde bulunduğunu, deli gibi davranmaya başladığını kaydetti.

İLİŞKİYE GİRMEYİ TEKLİF ETTİ

Şüpheli İbrahim'in cinsel içerikli taciz içeren cümlelere devam ederek ilişkiye girmeyi teklif ettiğini, kendisinin ona dokunmasını istemediğini ifade etti. Bu sırada oturduğu yerden ablasının yanına gitmek için kalkan küçük kızın kolundan tutarak gitmesini engellediğini belirtti.

Küçük kız, İbrahim'in elinden kurtulması ardından soluğu poliste aldı. Şikayet ardından gözaltına alınan şüpheli İbrahim A. emniyette verdiği ifadesinde olayları reddederek üzerine atılı suçları kabul etmedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, mağdur kızın samimi beyanlarını dikkate alarak şüphelinin üzerine atılı suçları işlemiş olduğunu kaydetti. Şüphelinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.