Kübra öğretmenin katili eski eşine, ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de eski karısını lise öğretmeni Kübra Aşkın'ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Davut Demir'e, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, öğretmen Kübra Aşkın'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan eski kocası Davut Demir'e, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu.

Kararı, 'delillerin yanlış değerlendirildiği' gerekçesiyle bozan mahkeme, Davut Demir'in yeniden yargılanmasına karar verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince yapılan yeniden yargılamada, Demir'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde geçen yıl 14 Şubat'ta eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüştü. Davut Demir'in , otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği ileri sürülmüştü. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Mart'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Demir'e 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası verilmiş, maktulün avukatı, sanığın cinayeti 'tasarlayarak' işlediği gerekçesiyle karara itiraz etmişti.