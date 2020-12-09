Muğla'da hastane çalışanı korona nedeniyle hayatını kaybetti

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye'de bulunan Fethiye Devlet Hastanesi çalışanı temizlik personeli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Bekir Kaya'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, acı haberi sosyal medyadan duyurdu:

"Kovid sebebiyle ilimizde ilk sağlık çalışanı kaybımızı yaşamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Fethiye Devlet Hastanesi'nde Hizmetli olarak görev yapmakta iken kovid sebebiyle bir süredir tedavi gören üyemiz Bekir Kaya sabaha karşı tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" dedi.