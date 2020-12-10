20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman, hangi günler?

Son dakika haberi… 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları çocuklar ve gençlerin gündeminde yer alıyor. Yayımlanan genelge kapsamında, belirlenen saatler içerisinde şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı da yasaklanmıştı. Peki; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberinin detayları!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.