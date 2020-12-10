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'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı

İstanbul'da 2016 yılında oynanan - karşılaşmasının ardından çevresinde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler ’nde anıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:51 ABONE OL
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park Stadında meydana iki ayrı terör saldırısında 39'u emniyet mensubu, 46 kişi şehit olmuştu. Dördüncü yılında şehitler için Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Anma törenine şehit ailelerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Gülpınar Adir, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Banu Ördek ve polis memurları katıldı. Şehitler için dualar edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "Bana verdi bu acıyı ama başka anneler ağlamasın. Her şehit haberi geldiğinde yaram yeniden kanıyor" diye konuştu. Baba Mustafa Yıldırım ise , "Unutamıyoruz Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Başka analar ağlamasın. 4 yıl acı içinde geçti. bu gün olmuş gibi olay. Her zaman gözümüzün önünde" dedi.

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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı
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