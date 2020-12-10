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yatan iller sorgulama ekranı! 10 Aralık 2020 hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Bakım parasından faydalanan vatandaşlar belirlenen tarihlerde ödeneklerini alabiliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası SMS ve e devlet üzerinden sorgulanıyor. E devlet ekranında yer alan "" üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki , yatan iller hangileri? 10 Aralık sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:30 Son Güncelleme: 10.12.2020 08:32 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 10 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Haftanın üçüncü gününde evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan evde bakım parası e devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarıldığı biliniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 10 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları hız kesmeden devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 10 Aralık 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 10 ARALIK 2020

Evde bakım maaşı 10 Aralık 2020 tarihi ödemeleri henüz yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Ayın 25'ine kadar da tüm illerde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 10 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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