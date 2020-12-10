Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 10 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Haftanın üçüncü gününde evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan evde bakım parası e devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarıldığı biliniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 10 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları hız kesmeden devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 10 Aralık 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.