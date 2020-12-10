İlaç çetesine operasyon! Hasta olmayan kişileri organ nakli olmuş gibi göstermişler

Ankara'da kamu çalışanı ile eczacı kalfalarının işbirliğiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bir milyon 800 bin liralık zarara uğratan 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada, kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem görevlisi ve güvenlik görevlileri ile eczacı kalfalarının işbirliği yaptığını tespit edildi. Yapılan takip sonrasında çete üyelerinin, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak organ nakli olmuş gibi gösterdikleri kişilere ilaç kullanım raporları çıkardığı belirlendi. Pandemi sürecinden de yararlanarak aile hekimleri üzerinden de reçete yazdıklarını anlaşılan zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

1 MİLYON 800 BİN LİRALIK ZARAR



Hastane bilgi işlem görevlisi, güvenlik görevlisi ve eczacı kalfalarının bulunduğu 23 şüpheli Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda reçete ile özel reçeteye tabi 3 bin 500 adet ilaç ele geçirildi. Çete üyelerinin toplam 179 adet reçete ile ilaç aldıkları ve yapılan usulsüz işlemler sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunun bir milyon 800 bin lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.