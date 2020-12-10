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’da trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Karaca (64) ve yanında yolcu olarak bulunan Emine Gümüş (38) olay yerinde hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:41 ABONE OL
Kütahya’da trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Gediz-Simav karayolunun 23. kilometresinde Şaphane ilçesi Hacı Hasanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. (49) yönetimindeki 45 V 2227 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Mehmet Karaca (64) yönetimindeki 43 KM 866 plakalı araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Karaca (64) ve yanında yolcu olarak bulunan Emine Gümüş (38) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan İsmail A., 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kütahya’da trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
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