Marmaris'te ağaç katliamına vatandaşlardan tepki

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarına dün de devam etti.



Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan binayı yıkmak için geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada çalışmaya başlayan kepçe operatörü önce binanın önündeki duvarı yıktı. Opatör bu sırada kaldırımda bulunan ağacı da kepçe darbesiyle yerinden söktü.

Yıkımı izleyen vatandaşlar Marmaris Belediyesi görevlilerine ve kepçe operatörüne büyük tepki gösterdi