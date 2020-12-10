Olta balıkçılara mesafe önlemi kararı

Trabzon'da Koronvirüsün yayılımını azaltmak için Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Olta balıkçılığı için sahil kenarına gelen kişileri arasında en az 3 metre mesafe bulunmasına, bunun için belirlenen yerlerde boya yapışkan gibi materyallerle işaretler yapılmasına ve bu bölgelerde az bir zabıta personelinin sorumlu olarak belirlenmesine karar verildi.

Trabzon'da artan koronavirüs vakaları sonrasında, Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararla, yeni kararlar almaya devam ediyor. Virüsün il genelinde yayılımını azaltmak için alınan kararlara bugün yenileri eklendi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Olta Balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişilerin aralarında en az 3 metre mesafe bulunmasına, bu mesafelerin yapışkan veya boya gibi materyallerle belirlenmesine ve bir zabıta personelinin bu alanlardan sorumlu olmasına karar verildi.

Trabzon Valiliğinden, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar şu şekilde duyuruldu: Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 09.12.2020 tarih 20582 sayılı genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'muzca alınan karar doğrultusunda; amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak; 1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, 2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına,

3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,

4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,

5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,

6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilçe umumi hıfzıssıhha kurul kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Öte yandan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yatan hasta ve yoğun bakım doluluk oranları konusunda uyarıda bulundu. Vali Ustaoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Değerli vatandaşlarımız; Yatan hasta ve yoğun bakım doluluk oranlarında gelinen nokta itibarıyla, koronavirüs tedbirlerine çok daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Lütfen, maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyalım, zaruret dışında gönüllü olarak evlerimizde kalalım." dedi.