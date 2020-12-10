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Siberay uyardı: 'ınıza bu yazı geldiyse dikkat edin!

Emniyet Genel Müdürlüğü , dolandırıcılarının Whatsappı kullanarak, sosyal medya platformlarından yazıyormuş gibi yapıp hesaplarına doğrulama yöntemini kullanarak kişisel verileri istediğini duyurdu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:53 Son Güncelleme: 10.12.2020 23:06 ABONE OL
Siberay uyardı: Whatsapp'ınıza bu yazı geldiyse dikkat edin!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay) sosyal medya dolandırıcılığıyla ilgili uyarıda bulundu. Siberay, sosyal medya dolandırıcılarının Whatsappı kullandığını, sosyal medya platformlarından yazıyormuş gibi yaparak Whatsapp hesaplarına doğrulama isteme bahanesiyle kişisel verilerin istendiğini duyurdu.


"HİÇBİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU, SİZDEN WHATSAPP YOLUYLA DOĞRULAMA İSTEMEZ"

Siberay, resmi sosyal medya hesabından, "Hiçbir sosyal medya platformu, sizden Whatsapp yoluyla doğrulama istemez" dedikten sonra bir de dolandırıcılık faaliyetinin görselini paylaştı. Siberay görselle birlikte, "Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz" uyarısını yineledi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÖNDERİLEN LİNKE YAZILMASI İSTENİYOR

Siberay tarafından paylaşılan görselde, sosyal medya dolandırıcılarının Whatsaap'ı kullanarak, Instagram destekten yazdıklarını söyledikleri görülüyor. Ayrıca dolandırıcılar, doğrulama almadıkları takdirde hesabın silineceğini söyleyip kişiyi korkutuyor ve kişisel bilgileri gönderilen linke yazılmasını istedikleri anlaşılıyor.

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Siberay uyardı: Whatsapp'ınıza bu yazı geldiyse dikkat edin!
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