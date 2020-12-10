Siberay uyardı: Whatsapp'ınıza bu yazı geldiyse dikkat edin!



"HİÇBİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU, SİZDEN WHATSAPP YOLUYLA DOĞRULAMA İSTEMEZ"

Siberay, resmi sosyal medya hesabından, "Hiçbir sosyal medya platformu, sizden Whatsapp yoluyla doğrulama istemez" dedikten sonra bir de dolandırıcılık faaliyetinin görselini paylaştı. Siberay görselle birlikte, "Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz" uyarısını yineledi.