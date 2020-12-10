SON DAKİKA - Çorum’da korkutan deprem! Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.26'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: ÇORUM'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre son dakika Çorum deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;