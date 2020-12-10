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SON DAKİKA - ’da korkutan ! , ve ’da da hissedildi! ve son depremler listesi BURADA...

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’da korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:46 Son Güncelleme: 11.12.2020 01:46 ABONE OL
SON DAKİKA - Çorum’da korkutan deprem! Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.26'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: ÇORUM'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre son dakika Çorum deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA - Çorum’da korkutan deprem! Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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