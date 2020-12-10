Son dakika: Şule Çet davasında şoke eden gelişme! Evinde ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya İlçesinde akşam saatlerinde yaşadıkları eve gelen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in eşi, Taner'i evlerinin salonunda asılı halde hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Prof. Dr. Taner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Prof. Dr. Taner'in, alkol bağımlısı olduğu ve uzun zamandır psikoloji rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı iddia edildi.

49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

ŞULE ÇET DAVASINDA BİLİRKİŞİYDİ

Gazi Üniversitesi'nde görevli aralarında Taner'in de bulunduğu 3 psikiyatri uzmanı Şule Çet davasında bilirkişi olarak rapor hazırlamıştı. Raporda, 'Maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığı' belirtilmişti.