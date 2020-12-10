Urfa’da genç kız balkondan atladı

Olay gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları ve alkollü olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Z.M adlı genç kız 6 katlı bir apartmanın birinci katının balkonundan kendisini yere bıraktı.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR VAR

Beton zemine düşerek yaralanan genç kızın feryatlarını duyan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kızı, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Z.M isimli genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.