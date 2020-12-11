Cuma namazı ibadeti için camilere gidecek olan vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle namaza yeni başlayanlar namaz saati vakitlerini kaçırmak istemiyor. Milyonların camileri doldurup taşıracağı bu günde yapılacak Cuma namazı ibadeti öncesi Diyanet bilgileri önem kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm illerimiz için cuma namazı saatleri belirlendi. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati duyuruldu. Haberimizde, 11 Aralık Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 13:02
ANKARA: 12:47
İZMİR: 13:10
BURSA: 13:02
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.