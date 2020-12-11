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Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saati

? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il

Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cuma namazı saatleri araştırılıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın eden vatandaşlar namaz saati vakitlerini Diyanet’in resmi sitesinden öğrenebiliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak namazlar kılınıyor. Yaşadıkları illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar için, Diyanet'in yayımladığı il il namaz vakitleri belli oldu. Peki ? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:29 Son Güncelleme: 11.12.2020 09:33 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saati

Cuma namazı ibadeti için camilere gidecek olan vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle namaza yeni başlayanlar namaz saati vakitlerini kaçırmak istemiyor. Milyonların camileri doldurup taşıracağı bu günde yapılacak Cuma namazı ibadeti öncesi Diyanet bilgileri önem kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm illerimiz için cuma namazı saatleri belirlendi. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 11 ARALIK 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati duyuruldu. Haberimizde, 11 Aralık Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.

11 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ

11 Aralık cuma namazı İstanbul'da 13:02, Ankara'da 12:47, İzmir'de 13:10, Bursa'da 13:02'de kılınacak. Diğer tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 13:02

ANKARA: 12:47

İZMİR: 13:10

BURSA: 13:02

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saati
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