Demir çubuk saplanan kediye 'Mucize' adı verildi

Bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe kapısının üzerindeki demir çubuğa saplanan kediyi kurtardı. Demir çubuğu kesen ekipler, kediyi vücuduna saplanan demir çubukla Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Buradaki ameliyatla, kedinin vücuduna saplanan 30 santimetre uzunluğundaki demir çubuk çıkarıldı. Sokak kedisinin tedavisinin sürdüğü belirtirken, hayati tehlikeyi de atlattığı bildirildi. Hayatı kurtarılan sokak kedisine veteriner hekimler 'Mucize' adını verdi.

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, kedinin merkeze getirildiğinde durumunun ağır olduğunu ancak şu an iyileştiğini belirterek, "Demir çubuk arka bacaktan girip, karın boşluğundan çıkmış. Arkadaşlarımız burada çok zorlu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kedimizin sağlık durumu çok iyi. Kısa sürede kendini toparladı.

Biz de bu mucizevi kurtuluşa tanıklık ettiğimiz için kedimizin adını 'Mucize' koyduk. Birkaç gün daha misafirimiz olduktan sonra tekrar eski yaşam alanına bırakılacak" dedi.