Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Don Kişot’un kitabına kokain emdirmişler

’un kitabına kokain emdirmişler

’da zehir satan şahıslra yönelik operasyon yapan Narkotik polisleri, kitaplara emdirilmiş 100 bin dolar değerinde “Kokain” ele geçirdi. 3 -9 Aralık tarihlerinde yapılan operasyonda polisin bir kargo firmasında ele geçirdiği uyuşturucunun; Cervantes’in “” ve Bernardo Guimaraes’in “Köle Isaura” kitaplarına emdirilmiş yaklaşık 100 bin dolar değerinde 2 kilo “Kokain” olması dikkat çekti. Dedektör köpek “Kuki”nin bulduğu dışında diğer operasyonlarda da farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:58 ABONE OL
Don Kişot’un kitabına kokain emdirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele polislerince yapılan operasyonların ilki 4 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu 2 kişiyi şüpheli bulan polis ekipleri, şüphelilerin valizlerinin kasnağına zulalanmış 8 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.
Narkotik polisleri 8 Aralık'ta düzenlediği operasyon Maltepe, Ümraniye ve Sultanbeyli'de sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu ve Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen baskında ise35 kilo 532 gram bonzai adı verilen kimyasal kannbinoid, 378 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi, 2 hint keneviri ele geçirildi.



POLİS KARGO PAKETİNDEN ŞÜPHELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi 9 Ekim'de Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 kargo firmasına yaptığı çalışmada, 2 farklı paketi şüpheli olarak değerlendirdi. Ekiplerce açılan paketlerden birinde, A4 boyutunda kağıtlara basılı olan 2 kitap bulundu. İspanyol yazar Cervantes'in "Don Kişot" ve Brezilyalı Bernardo Guimaraes'in kaleme aldığı "Köle Isaura" kitaplarının fotokopiyle çoğaltılmış baskılarını şüpheli bulan polis, dedektör köpek "Kuki" ile inceleme yaptı.

KİTAPLARA KOKAİN EMDİRİLMİŞ

Dedektör köpek "Kuki" kitapları tek tek kokladı tepki verince sayfalardan numune alındı. Test kitiyle incelenen kitaplarda kokain olduğu anlaşıldı. Daralı ağırlığı 4 kilo 212 gram olan kitaplara 2 kilonun üzerinde kokain emdirildiği anlaşıldı. Yaklaşık 100 bin dolar değerinde uyuşturucu emdirilmiş kitaplarla ilgili 4 şüphelinin arandığı öğrenilirken, farklı bir kargoda da 963 gram Metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Don Kişot’un kitabına kokain emdirmişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA