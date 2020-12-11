Don Kişot’un kitabına kokain emdirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele polislerince yapılan operasyonların ilki 4 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu 2 kişiyi şüpheli bulan polis ekipleri, şüphelilerin valizlerinin kasnağına zulalanmış 8 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik polisleri 8 Aralık'ta düzenlediği operasyon Maltepe, Ümraniye ve Sultanbeyli'de sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu ve Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen baskında ise35 kilo 532 gram bonzai adı verilen kimyasal kannbinoid, 378 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi, 2 hint keneviri ele geçirildi.





POLİS KARGO PAKETİNDEN ŞÜPHELENDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi 9 Ekim'de Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 kargo firmasına yaptığı çalışmada, 2 farklı paketi şüpheli olarak değerlendirdi. Ekiplerce açılan paketlerden birinde, A4 boyutunda kağıtlara basılı olan 2 kitap bulundu. İspanyol yazar Cervantes'in "Don Kişot" ve Brezilyalı Bernardo Guimaraes'in kaleme aldığı "Köle Isaura" kitaplarının fotokopiyle çoğaltılmış baskılarını şüpheli bulan polis, dedektör köpek "Kuki" ile inceleme yaptı.



KİTAPLARA KOKAİN EMDİRİLMİŞ



Dedektör köpek "Kuki" kitapları tek tek kokladı tepki verince sayfalardan numune alındı. Test kitiyle incelenen kitaplarda kokain olduğu anlaşıldı. Daralı ağırlığı 4 kilo 212 gram olan kitaplara 2 kilonun üzerinde kokain emdirildiği anlaşıldı. Yaklaşık 100 bin dolar değerinde uyuşturucu emdirilmiş kitaplarla ilgili 4 şüphelinin arandığı öğrenilirken, farklı bir kargoda da 963 gram Metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.