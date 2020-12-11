LÖSEV’e bin TL bağış karşılığı uzlaştı

Özel bir bankaya bağlı sigorta şirketi tarafından her gün aranmaktan bıkan İzmirli avukat Zerrin Aslantaş, soluğu savcılıkta aldı.Otomatik arama olduğu için müvekkilleriyle bile görüşürken telefonun arkadan çalmasından bıkan Aslantaş, çağrıyı birçok kez cevaplamak için açtığında ise operatöre bağlanmak için bir süre müzik dinlemek zorunda kaldı. Cevaplanan çağrıda birkaç dakika bekledikten sonra da otomatik telefonun kapandığını ifade eden Aslantaş derdini anlatacak bir şirket yetkilisine de ulaşamadı. Günde dört beş kez arandığını söyleyen genç avukat daha fazla dayanamayıp Türk Ceza Kanunu Madde 123 uyarınca "Huzur ve ve sükûnu bozma suçundan" soluğu savcılıkta aldı. Savcılığın talebi kabul etmesi ve suçun uzlaştırma sınırı içinde kalması sebebiyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Avukat Zerrin Aslantaş, şirketin "Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı"na (LÖSEV) bin TL'lik bağış yapması halinde şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi. Sigorta firması bağışı kabul etti. LÖSEV'e bin TL bağış yapan şirket ile avukat uzlaştı.