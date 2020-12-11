2020 Market çalışma saatleri: A101, ŞOK, BİM, Migros kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ülkemizde coronavirüs salgını sebebiyle birçok karar alınırken market çalışma saatleri değiştirildi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerdeki alışveriş ihtiyaçlarının belirlenen saat aralığında tamamlanması gerekiyor. Peki Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Hafta içi hafta sonu koronavirüs tedbirlerine göre A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık?
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri de yeniden düzenlenmiş oldu. Markette temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Marketlerin açılış ve kapanış saatini araştırıyor. Peki Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet verebilecek.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."
Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.