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Mühürlü iş yerinde oynayan 35 kişiye şok ceza

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde oynadığı belirlenen 35 kişiye toplam 263 bin 375 lira para cezası verildi. İş yeri zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:04 ABONE OL
Mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye şok ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'ta daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerindeki 35 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara sosyal mesafe kurallarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 263 bin 375 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sorumlusu hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

İş yeri zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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Mühürlü iş yerinde kumar oynayan 35 kişiye şok ceza
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