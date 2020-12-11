Şişli'de balık yüklü TIR duvara çarptı

İlginç kaza sabah saatlerinde Şişli Odesa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bodrum'dan aldığı balıkları yurt dışına götürmek üzere yola çıkan ve ismi öğrenilemeyen TIR'ın şoförü bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

TIR'ın bir anda ön kısmı yan dönerek kaymaya başladı ve Odesa Bulvarı üzerinde duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Balık yüklü TIR, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.