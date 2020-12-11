SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir’de korkutan deprem! Çanakkale ve Bursa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Balıkesir Susurluk'da saat 17.37'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çanakkale ve Bursa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerinde 4.1 şiddetindeki depremin merkez üssü olarak Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi olarak belirtildi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! BALIKESİR SUSURLUK'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Balıkesir deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;